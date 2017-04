Barcellona-Juventus, Dybala: "Che impresa! Nessuna preferenza per la semifinale"

19/04/2017 22:50

BARCELLONA JUVENTUS DYBALA / La Juventus sbarra la strada al Barcellona ed evita il rischio remuntada: al 'Camp Nou' termina 0-0. Un pareggio, che vale l'approdo alla semifinale di Champions, commentato da Paulo Dybala ai microfoni di 'Premium Sport':

"Siamo proprio contenti per questa impresa fatta col Barcellona! Notte fantastica? Sicuramente, anche per quanto visto nelle partite precedenti (in riferimento alla sconfitta del PSG, ndr). Non prendere gol qui è una grande cosa. Con Messi non ho parlato dopo la gara, ci siamo solo salutati. Chi in semifinale? Quando abbiamo guardato il sorteggio dei quarti tutti volevamo evitare il Barcellona. Arrivati a questo punto non abbiamo una favorita".

D.G.