Calciomercato Napoli, Iezzo approva: "Szczesny grande colpo"

20/04/2017 01:37

CALCIOMERCATO NAPOLI IEZZO SZCZESNY / Wojciech Szczesny è il nome caldo per la porta del Napoli. Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro, ha commentato le voci di calciomercato: "Szczesny al Napoli? Gioca in squadre importanti da anni e se la Roma è in questa posizione di classifica è anche grazie alle sue parate - spiega a 'Radio Marte' - Sarà corteggiato da tanti club importanti, non sarà facile portarlo in azzurro. Sarebbe un grande colpo, senza nulla togliere a Reina che è ancora un portiere di grande affidamento e che sicuramente coi piedi è il migliore al mondo. Oggi tutti i portieri si allenano molto su questo fondamentale e Szczesny ha un buon piede, tra l’altro la Roma fa spesso ripartire l’azione dal proprio estremo difensore".

M.D.A.