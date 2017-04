19/04/2017 18:03

TORINO AJETI INFORTUNIO / Sinisa Mihajlovic dovrà molto probabilmente fare a meno anche di Arlind Ajeti per il match di domenica contro il Chievo. Come si legge sul sito ufficiale del Torino, il difensore centrale albanese "ha rimediato un sovraccarico funzionale al muscolo soleo della gamba destra: i tempi di recupero verranno valutati di giorno in giorno".

M.R.