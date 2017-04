Real Madrid-Bayern Monaco, Pique 'allibito' su Twitter

18/04/2017 23:32

REAL MADRID BAYER MONACO PIQUE TWITTER / Il Real Madrid batte il Bayern Monaco e strappa il pass per le semifinali di Champions. Un successo, però, macchiato da alcune decisioni discutibili prese dall'arbitro Kassai: dall'espulsione di Vidal a quella mancata di Casemiro in occasione del fallo da rigore per i tedesco, concludendo con le ultime due reti di Ronaldo partito in posizione irregolare. Un match sul quale Gerard Pique, difensore del Barcellona, ha voluto dire la sua... implicitamente! Subito dopo il triplice fischio finale, infatti, ha postato tre punti di sospensione attraverso il proprio profilo di 'Twitter'. Il significato del messaggio, almeno quello, è piuttosto esplicito...

D.G.