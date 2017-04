DIRETTA Champions League, Barcellona-Juventus: le formazioni UFFICIALI! Segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

19/04/2017 19:45

DIRETTA BARCELLONA JUVENTUS LIVE / Completare l'opera. Dopo aver giocato la partita perfetta all'andata in casa, la Juventus fa visita al Barcellona nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il 3-0 di Torino è un risultato ottimo, ma la formazione di Allegri non può cullarsi sugli allori, visto quanto fatto dai blaugrana di Luis Enrique contro il Psg. I bianconeri passano il turno con una vittoria, un pareggio e una sconfitta con uno o due gol di scarto, oppure contre segnandone almeno uno. Calciomercato.it vi offre il match del 'Camp Nou' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Roberto, Umtiti, Piqué, Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Neymar. All. Luis Enrique

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.All. Allegri