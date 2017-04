Calciomercato Milan, Morata verso il Chelsea: accordo Hazard-Real

18/04/2017 08:51

CALCIOMERCATO MILAN MORATA / Si complica la pista Alvaro Morata in casa Milan: secondo quanto riferisce 'Don Balon', il futuro dell'attaccante ex Juventus, ora al Real Madrid, sarà con ogni probabilità a Londra, sponda Chelsea.

Il Real Madrid, infatti, ha raggiunto un accordo con Eden Hazard per il trasferimento in Spagna del talento belga (che arriverà a percepire un ingaggio vicino a quelli di Cristiano Ronaldo e Gareth Bale) e, come parziale contropartita nell'affare coi 'Blues', i 'Blancos' hanno intenzione di utilizzare proprio Morata (assieme ad un conguaglio pari a 30 milioni di euro). L'operazione, complessivamente, toccherebbe quota 80 milioni di euro, 20 in meno di quanto Abramovich valuta attualmente Hazard.