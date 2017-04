Napoli-Udinese, le statistiche: occasioni e possesso palla per la cooperativa di Sarri

Giuseppe Barone

NAPOLI UDINESE STATISTICHE / Il Napoli vince e convince ancora una volta, rifilando un sonoro 3-0 anche all'Udinese tra le mura amiche del 'San Paolo', dopo aver liquidato con il medesimo punteggio la Lazio nello scorso fine settimana. Tre punti mai come questa volta davvero pesantissimi per la truppa di Sarri, che approfitta del passo falso della Roma per avvicinare i giallorossi in classifica, portandosi a meno 2 dal secondo posto che varrebbe a fine stagione la Champions diretta. Decisiva la rete del vantaggio di un Mertens per nulla influenzato dalle continue voci di calciomercato, che ha sbloccato una contesa ostica. Ad arrotondare il punteggio ci hanno poi pensato l'ex Allan e Josè Maria Callejon che raggiunge così quota dieci in campionato, regalando ai partenopei un piccolo record. Le news Napoli vedono, infatti, gli azzurri diventare l'unica squadra nei 5 tornei più importanti a poter vantare ben 4 marcatori con più di 10 gol in campionato: Mertens, Insigne, Hamsik e lo stesso Callejon.

Napoli, la vittoria dei numeri: le statistiche parlano chiaro

La netta vittoria del Napoli contro l'Udinese passa anche e soprattutto per i numeri di una sfida dominata per larghi tratti, ma sbloccata solamente in avvio di ripresa con un colpo di genio nato sull'asse Jorginho-Mertens. Dando un rapido sguardo alle statistiche, balza immediatamente all'occhio il dato sul possesso palla che si attesta sul 61% in favore degli azzurri che, sia in fase di possesso che di non possesso, sono riusciti a mantenere squadra corta e alta nella metà campo friulana. Tredici a quattro i tiri totali per i partenopei, mentre per quanto riguarda quelli nello specchio di porta il Napoli colleziona 6 conclusioni a fronte delle uniche 2 dell'Udinese. Sette a tre le occasioni da rete, mentre gli ospiti mettono a referto un palo. In perfetto equilibrio il raffronto tra palle perse e recuperate. Per quanto riguarda i singoli, Jorginho batte il suo personalissimo record con 153 passaggi completati su 161 migliorando il record europeo di quest'anno. La statistica sui chilometri percorsi vede dominare il trio azzurro Insigne-Jorginho-Callejon mentre per il match report della Lega Serie A l'MVP è Dries Mertens.