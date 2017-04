Napoli-Udinese, Zapata: "Hanno approfittato dei nostri errori"

16/04/2017 03:05

NAPOLI UDINESE ZAPATA / Al termine della sconfitta dell'Udinese contro il Napoli, Duvan Zapata ha analizzato la prestazione della sua squadra: "Abbiamo provato a difenderci il più possibile, nel primo tempo ci siamo comportati bene e abbiamo avuto anche delle occasioni potenziali per provare a far gol - le sue parole a 'Udinese tv' - Loro sono stati bravi ad approfittare dei nostri errori. Se invece del palo il pallone fosse entrato, avremmo parlato di un'altra partita. Ma il calcio è così, non ci resta che pensare alla prossima gara con in casa e provare a non fallire".

M.D.A.