Napoli-Udinese, Del Neri in sala stampa: "Penalizzati da situazioni, poi loro ti puniscono subito"

Dagli inviati Gennaro Arpaia e Antonio Papa

15/04/2017 23:36

NAPOLI UDINESE DELNERI SALA STAMPA / È un Gigi Delneri pieno di rimorsi quello che arriva in sala stampa al San Paolo dopo la gara contro il Napoli. "Il calcio è fatto anche di situazioni, a noi le situazioni hanno detto di no. Come nel caso del palo beccato. È chiaro che quando sbagli col Napoli, poi ti puniscono, ma credo che la squadra abbia fatto bene, retto mentalmente ad una squadra come quella azzurra. Il 3-0 potrebbe essere un po' pesante, ma al San Paolo perdere ci può stare". Sulla corsa al secondo posto, Delneri ha una idea chiara: "Se la giocherà fino alla fine con la Roma. Anche i giallorossi sono una bella squadra, strutturata bene. Credo siano due squadre capaci di darsi battaglia fino alla fine". Sempre al centro del calciomercato, la sfida tra Napoli e Udinese ha riproposto la buona prestazione di Duvan Zapata: "Avremmo dovuto dargli una mano migliore, troppe volte si è trovato davanti da solo contro una difesa ben strutturata. Peccato, avremmo voluto far bene qui e provare a portare via qualche punto. Ci riproveremo dalla prossima, per centrare la salvezza matematica e la tranquillità".