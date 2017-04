Dall'inviato Daniele Trecca (@danieletrecca)

15/04/2017 19:26

ROMA ATALANTA DZEKO / Non è bastato alla Roma il solito Dzeko. Il bomber, autore del gol del pareggio, ha parlato in zona mista al termine del match dell''Olimpico'. Ecco quanto raccolto dagli inviati di Calciomercato.it: "Non c'è da spiegare niente - ammette il bosniaco - Non siamo riusciti a fare due passaggi di fila. Sono due punti persi, pensiamo subito al Pescara. Napoli? Non mi preoccupa siamo ancora secondi".