Inter-Milan, Icardi rischia grosso a fine primo tempo: che siparietto con l'arbitro!

15/04/2017 13:35

INTER-MILAN ICARDI / Curioso siparietto verificatosi al termine del primo tempo di Inter-Milan. Maurito Icardi era imbufalito per un'ammonizione non data al difensore del Milan Alessio Romagnoli. Icardi si è diretto con fare minaccioso all'arbitro chiedendo il giallo, ma Orsato non ha mollato un centimetro e anzi si è rivolto con piglio autoritario al capitano nerazzurro. L'arbitro lo ha zittito e gli ha intimato di allontanarsi al suo '5'. ha iniziato a contare: 1,2,3,4 ed è arrivato Handanovic a portare via Icardi.

A.P.

<style>.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }</style><div class='embed-container'><iframe src='https://www.youtube.com/embed/mfCOCcA_UQU' frameborder='0' allowfullscreen></iframe></div>