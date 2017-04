Udinese, UFFICIALE: stagione finita per Samir

11/04/2017 18:41

UDINESE SAMIR / E' finita con sette giornate d'anticipo la stagione di Samir, infortunatosi domenica scorsa contro il Genoa. Il difensore brasiliano in forza all'Udinese, come riportato la nota ufficiale del club friulano, "eseguirà domani un intervento per via artroscopica volto a trattare la cartilagine meniscale presso Villa Stuart. I legamenti crociati non sono stati interessati dal trauma". Fin qui il 22enne aveva disputato una grande annata, tanto da finire nel mirino dei grandi club, Inter in primis.

R.A.