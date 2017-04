Torino, Checco Zalone pranza con Mihajlovic. Poi si aggiunge Conte

10/04/2017 17:51

TORINO CHECCO ZALONE CONTE MIHAJLOVIC / Torino subito al lavoro dopo la vittoria in casa del Cagliari. Oggi è stata una giornata speciale al centro di allenamento Sisport, con l'arrivo del celebre comico Checco Zalone che ha pranzato insieme a Sinisa Mihajlovic. I due hanno poi incontrato Antonio Conte, manager del Chelsea, per un caffè nel locale del fratello. L'ex allenatore juventino è in Italia proprio alla vigilia del big match tra Juventus e Barcellona valevole per l'andata dei quarti di finale di Champions League.

M.D.A.