Serie A, Lazio-Napoli 0-3: Insigne mattatore, Sarri blinda il terzo posto

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

09/04/2017 22:39

SERIE A LAZIO NAPOLI / Il Napoli mette in cassaforte il terzo posto andando a vincere in casa della Lazio. Entrambe le squadre arrivano dalle fatiche di coppa Italia - con risultati diversi -, la formazione di Sarri è quella che sembra averle smaltito meglio. Al 25' la rete che spacca il match: la firma Callejon dopo una combinazione Mertens-Hamsik. La Lazio fatica a reagire ed è Insigne sul finire della prima frazione ad avere l'occasione del raddoppio ma la fallisce a tu per tu con Strakosha. Il numero 24 azzurro si fa perdonare ad inizio ripresa siglando il 2-0 su indecisione della retroguardia biancoceleste. Inzaghi butta nella mischia Keita che crea qualche grattacapo dalle parti di Reina con Insigne che salva sulla linea. Nel finale arriva il tris firmato proprio dallo stesso attaccante, protagonista assoluto del match.

LAZIO-NAPOLI 0-3

25' Callejon (N), 51' e 92' Insigne (N)

CLASSIFICA: Juventus punti 77, Roma 71, Napoli 67, Lazio 60, Atalanta 59, Milan 57, Inter 55, Fiorentina 52, Sampdoria 45, Torino 44, Udinese 40, Chievo 38, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 32, Genoa 29, Empoli 23, Crotone 20, Palermo 15, Pescara 14.