Lazio-Napoli, non solo campo: sfida a colpi di calciomercato

Oscar Maresca

08/04/2017 22:23

CALCIOMERCATO LAZIO NAPOLI/ Dopo le fatiche di Coppa Italia, domenica sera all'Olimpico si affronteranno Lazio e Napoli. La marcia d'avvicinamento alla sfida di domenica è molto diversa per le due compagini. I biancocelesti sono reduci da un derby perso 3-2 contro la Roma, con in tasca però la qualificazione per la finale di Coppa Italia grazie al risultato di 2-0 maturato nella sfida d'andata. Gli uomini di Sarri invece hanno vinto contro la Juventus mercoledì sera per 3-2, ma non sono comunque riusciti a rimontare lo svantaggio maturato nella gara d'andata, e sono stati così eliminati. Domenica sarà campionato e ci saranno tre punti fondamentali in chiave Champions in palio. Lazio-Napoli però, non sarà solo scontro per l'Europa che conta. Sarà anche sfida di calciomercato, biancocelesti e azzurri infatti più volte hanno avuto modo di trattare e parlare di possibili obiettivi futuri.

Lazio-Napoli, dalla Champions al calciomercato

La squadra di Inzaghi conquistando i tre punti, agguanterebbe il Napoli terzo in classifica, e si porterebbe a solo un punto di distanza dalla compagine azzurra. Il Napoli invece, dal canto suo, proverà a conquistare la vittoria per frapporre terreno importante alle sue spalle. Immobile sarà il pericolo numero 1 da cui dovrà guardarsi il Napoli, soprattutto dopo le recenti del calciomercato Napoli che l'hanno visto protagonista. Occhi puntanti non soltanto su di lui, il Napoli infatti tra le fila biancocelesti segue da un po' anche Keita Balde. L'attaccante senegalese, compagno di Nazionale di Koulibaly, potrebbe non rinnovare il suo contratto col club di Lotito a causa del suo rapporto altalenante con la società. Il difensore azzurro starebbe quindi tentando di spingerlo verso un suo trasferimento al Napoli. Se gli azzurri guardano spesso in casa Lazio, anche i biancocelesti non sono da meno. Durante la sessione invernale di trattative, il calciomercato Lazio ha subito una scossa quando l'esterno azzurro Giaccherini ha manifestato l'esigenza di voler giocare di più. Il club capitolino mostrò prontamente il suo interesse, ma De Laurentiis decise poi di blindare il suo giocatore. Una sfida dalle moltepolici poste in palio dunque, dai tre punti in chiave Champions ai numerosi incroci di mercato.