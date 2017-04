Crotone-Inter, i convocati di Nicola: ce la fa Falcinelli

08/04/2017 15:37

CROTONE INTER CONVOCATI NICOLA FALCINELLI / L'allenatore del Crotone Davide Nicola ha convocato 24 giocatori per la sfida contro l'Inter. Ci sarà anche Diego Falcinelli, che era in dubbio per un fastidio al ginocchio. Di seguito, l'elenco completo dei convocati: Cordaz, Festa, Viscovo, Ceccherini, Claiton, Dussenne, Ferrari, Martella, Mesbah, Rosi, Sampirisi, Acosty, Barberis, Capezzi, Crisetig, Kotnik, Nalini, Rohden, Stoian, Sulijc, Falcinelli, Simy, Trotta, Tonev.

N.L.C.