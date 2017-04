Calciomecato Juventus, dal campo alle trattative: gli incroci col Chievo

Emanuele Catone (Twitter @CatoneEmanuele)

08/04/2017 15:26

MERCATO JUVENTUS CHIEVO / Questa sera, per l'anticipo serale del sabato, andrà in scena allo 'Juventus Stadium' il match tra Juventus e Chievo Verona. I bianconeri vogliono vincere per mettere pressione sulla Roma, impegnata domani in casa del Bologna. I gialloblu hanno ben poco da chiedere a questo campionato, ma vogliono riscattare la sconfitta casalinga rimediata nello scorso turno contro il Crotone. Oltre al campo, però, tra i due club ci sono anche state diverse trattative di calciomercato.

Juventus, gli incroci di mercato con il Chievo

Nelle ultime stagioni il mercato Juve ha visto concretizzarsi diversi affari con il Chievo. Nella finestra estiva del 2015 Simone Pepe, dopo 5 annate in bianconero con la conquista di 4 scudetti, 2 Coppa Italia e una Superocoppa, si trasferisce al club clivense a parametro zero. Nello stesso anno il giovane esterno juventino Federico Mattiello passa in prestito ai gialloblu per crescere e maturare; lì però subisce un grave infortunio a tibia e perone che lo tiene fermo per tutta la stagione.



La stagione successiva il prestito viene rinnovato, ma il classe '95 patisce un nuovo infortunio alla stessa gamba. L'affare più importante tra Juventus e Chievo è però quello riguardante Nicola Legrottaglie. Il difensore, dopo essere esploso con la maglia veronese, viene puntato dalla Vecchia Signora che nell'estate del 2013 lo acquista per 7milioni di euro. Questa sera le due squadre si affronteranno in campo, le dirigenze guarderanno con attenzione i calciatori sul terreno di gioco per cercare una nuova possibile trattativa da instaurare per rimpolpare il numero di elementi passati da una formazione all'altra.