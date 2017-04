Lazio-Napoli, Protti: "Stati d'animo diversi, mi rivedo in Mertens"

08/04/2017 03:44

LAZIO NAPOLI PROTTI / Igor Protti, ex attaccante di Napoli e Lazio, ha commentato la sfida di domenica sera allo stadio 'Olimpico': "Lazio e Napoli hanno uno stato d’animo diverso dopo le semifinali di Coppa Italia, ma quando si batte la Juve non si può avere uno stato d’animo abbacchiato - dice a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Conosco bene l’ambiente Roma. Il derby è molto sentito e la Lazio, dopo aver passato il turno, potrebbe avere un rilassamento. Il Napoli potrebbe sfruttare questa situazione. Gli azzurri hanno la possibilità di mirare al secondo posto. Ormai sono una realtà del calcio italiano ed internazionale, c’è una crescita importante anche se manca ancora un piccolo step che passa attraverso la mentalità e la continuità. Tra gli attaccanti del Napoli mi rivedo molto di più in Mertens".

M.D.A.