06/04/2017 14:58

SAMPDORIA CIGARINI MURIEL / Simpatico post di Luca Cigarini su 'Instagram'. Il centrocampista della Sampdoria posta una foto di Luis Muriel e spiega: "Secondo Luis Fernando Fruto Muriel, alias @luisfmuriel9 , il portiere del Real Madrid Keylor Navas è alto come Viviano, però non sembra, poiché "La porta del Santiago Bernabeu è più grande di tutte le altre". Qui in una rara foto dove prova a misurare l'altezza della porta".

B.D.S.