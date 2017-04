Milan, Mati Fernandez: "Europa League alla portata". Poi elogia Montella

Raffaele Amato

06/04/2017 13:45

MILAN MATI FERNANDEZ / "A Pescara non è arrivato il risultato che volevamo, ma dobbiamo continuare a lavorare per migliorare. La classifica per le news Milan dice che siamo ancora in corsa per il nostro obiettivo". Così Mati Fernandez ai microfoni di 'Premium Sport'. Il centrocampista cileno dimostra di guardare con fiducia al finale di stagione del Milan e al raggiungimento di un posto in Europa League. In tal senso potrebbe risultare decisivo il derby in programma sabato 15 aprile. L'Inter sembra in calo e i rossoneri hanno tutte le carte in regola per tentare il sorpasso: "Noi dobbiamo guardare in casa nostra - ha sottolineato Mati Fernandez - poi se gli avversari perdono dei punti meglio ancora. Ogni partita è difficile, ogni sfida vale tre punti e dobbiamo prepararci al meglio. Chi temo di più per l’Europa tra Inter, Lazio e Atalanta? La squadra più importante è il Milan, vogliamo vincere tutte le partite che mancano alla fine del campionato, poi guarderemo se le altre squadre perderanno dei punti".

Milan, Mati Fernandez: "Devo trovare la migliore condizione. Montella è bravo a..."

Finora la stagione del cileno non è stata positiva a causa di un infortunio, ma il tempo - anche se minimo - per recuperare c'è ancora: "Ho tanta voglia di lavorare e di stare sempre meglio. Purtroppo sono stato tanto tempo fuori, quindi ora voglio allenarmi bene per raggiungere la migliore condizione", ha spiegato l'ex Fiorentina che in conclusione ha riservato parole di elogio nei confronti di Montella, che nello scorso calciomercato estivo lo ha voluto con forza al Milan dopo gli anni a Firenze: "Il mister prepara bene le gare ed è molto intelligente nella gestione del gruppo".