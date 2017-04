05/04/2017 22:41

NAPOLI JUVENTUS/ Alla festa per aver conquistato, non senza sudare, la finale di Coppa Italia, Miralem Pjanic partecipa con un po' di rimpianto. Il bosniaco, infatti, non potrà sfidare la Lazio. Diffidato, ha rimediato un cartellino giallo a pochi minuti dalla fine del match con il Napoli. Allegri non lo avrà a disposizione: il tecnico bianconero, ha quasi due mesi per studiare un'alternativa.

S.F.