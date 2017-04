Napoli-Juventus, Allegri punta alla finale: tutti i risultati utili

Claudio Cafarelli (@claudioc7)

05/04/2017 18:17

NAPOLI JUVENTUS COPPA ITALIA FINALE / Manca poco alla sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. Le news Juventus si concentrano tutte sulle parole di Massimiliano Allegri che ieri ha sottolineato come l'ambiente sia troppo negativo dopo il pareggio conquistato al San Paolo: "Al momento siamo primi in campionato e dentro a tutti gli obiettivi, ma questo alone di negatività mi dà molto fastidio. Abbiamo giocato tante finali, vinto scudetti e coppe Italia, vincere non è la normalità e per questo ci può stare un pareggio". I tifosi probabilmente si aspettavano un gioco spettacolare e spavaldo considerando il calciomercato sontuoso della scorsa estate, ma l'allenatore bianconero non si scompone e rilancia in vista della partita di Coppa Italia. Pareggiare infatti non è sempre un male guardando il distacco costruito in classifica, ma anche per il trofeo nazionale assicurarsi un pareggio equivale ad una qualificazione certa.

Napoli-Juve, Allegri come Inzaghi: in finale anche con una sconfitta

Secondo le ultime indiscrezioni rispetto alla formazione scesa in campo domenica sera, Dybala e Cuadrado dovrebbero giocare dal primo minuto col Napoli, mentre Mandzukic non è rientrato neanche tra i convocati bianconeri. Come terzo uomo alle spalle di Higuain potrebbe giocare Sturaro, spostato sulla sinistra, provando a mettere un po' di muscoli in campo. Ad aiutarlo ci sarà poi Alex Sandro con le sue solite sovrapposizioni offensive. L'obiettivo principale è realizzare un gol, forti del 3-1 conquistato all'andata allo 'Juventus Stadium'. Infatti la squadra bianconera può puntare ad almeno due risultati su tre. In caso di vittoria o pareggio con qualsiasi risultato, la Juventus si qualifica per la finale dove incontrerà la Lazio. Ma anche in caso di sconfitta, Higuain e compagni hanno la possibilità di passare il turno. Una sconfitta indolore, con due gol di scarto ma realizzando almeno due gol, permetterebbe ai bianconeri di festeggiare ugualmente. Invece in caso di 3-1 per il Napoli si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.