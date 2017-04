Fiorentina-Bologna, Sousa: "Squadra concreta. Kalinic? Solo una botta"

02/04/2017 17:25

FIORENTINA BOLOGNA SOUSA / Paulo Sousa ha analizzato la vittoria odierna della sua Fiorentina contro il Bologna: "Abbiamo creato un buon volume di gioco e potevamo vincere con un risultato più ampio. La squadra ha sempre cercato di vincere in ogni giorno di allenamento - le sue parole a 'Premium Sport' - Ha voglia di crescere, vincere e competere con ogni avversario. Stiamo ottenendo consistenza di risultati e vittorie, questo ci dà entusiasmo. Lavoriamo per aumentare la concretezza e il volume delle occasioni, ritengo che la squadra oggi sia stata consistenze fino alla fine. Kalinic? Credo sia stata una botta, adesso valutiamo, il ragazzo non era sofferente. Tutti i calciatori stanno conoscendo il loro ruolo nel nostro gioco. Saponara? Ho preso la decisione su Ilicic perché ha molta più dinamica di transizione e cambio di velocità. Ho voluto avere più equilibrio invece di giocare con Borja Valero lì".

M.D.A.