02/04/2017 16:23

FIORENTINA BOLOGNA KALINIC - Nikola Kalinic non è rientrato in campo per il secondo tempo di Fiorentina-Bologna. Il bomber croato, sostituito da Babacar, secondo le prime indiscrezioni sarebbe stato costretto all'uscita dal campo per via di un problema fisico accusato nei primi 45 minuti. nelle prossime ore si avranno maggiori dettagli sull'infortunio accusato dall'attaccante viola.



G.M.