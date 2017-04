Milan, che fine ha fatto Ricardo Oliveira? L'erede di Shevchenko che fece flop

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

MILAN RICARDO OLIVEIRA / La storia del Milan è fatta da tanti campioni, alcuni nati nel settore giovanile e altri arrivati da squadre diverse. Il calciomercato rossonero ha fatto registrare nel corso degli anni tanti grandi colpi, ma anche dei flop clamorosi. Sicuramente nell'era di Silvio Berlusconi uno dei giocatori più deludenti, considerando cifra spesa e aspettative, è stato Ricardo Oliveira. Sicuramente questo nome non rievoca bei ricordi ai tifosi rossoneri, però è innegabile menzionarlo quando si parla di acquisti non azzeccati nel calciomercato Milan. Ma andiamo ora a ripercorrere la storia di questo attaccante brasiliano.

Milan, che fallimento Ricardo Oliveira

Nato a San Paolo il 6 maggio 1980, Ricardo Oliveira si forma nel settore giovanile del Portoguesa, con cui poi segna 49 in 82 presenze in prima squadra tra il 2000 e il 2002. Poi il grande salto nel Santos, la squadra storicamente associata al leggendario Pelè, dove realizza 20 gol in 31 presenze e nell'estate 2003 si guadagna un ingaggio dal Valencia, con cui vince nell'unica stagione al Mestalla sia la Liga che la Coppa UEFA sotto la guida di Rafa Benitez. Il brasiliano, dopo 9 reti in 30 presenze, viene venduto per circa 4 milioni di euro al Betis Siviglia. In Andalusia tra il 2004 e il 2006 mette a segno 33 gol in 60 presenze. Poi un infortunio rimediato in Champions League contro il Chelsea lo porta ad andare in prestito al San Paolo nell'aprile 2006. Lì recupera e si rilancia con 7 gol in 12 presenze, vincendo il campionao nazionale e arrivando in finale di Copa Libertadores, che non potrà disputare poiché scade il prestito.

Nell'estate 2006 il Milan vende Andriy Shevchenko al Chelsea e cerca un sostituto. Adriano Galliani, grazie anche alla mediazione di Ernesto Bronzetti, porta Ricardo Oliveira in rossonero pagando 17 milioni e cedendo il cartellino di Johann Vogel al Betis Siviglia. I tifosi milanisti lo conoscono poco e rimangono perplessi quando il secondo migliore marcatore della storia del club viene sostituito da questo brasiliano. Però all'esordio in campionato il 9 settembre a San Siro contro la Lazio il nuovo numero 7 va in gol di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ma quella rete fu solo illusoria. Infatti Ricardo Oliveira tra campionato e coppe segnerà 5 gol in 37 presenze. Arrivato per essere l'erede di Sheva, finisce progressivamente a fare la riserva. E con l'approdo di Ronaldo a Milanello nel gennaio 2007 lo spazio per lui si riduce ulteriormente. Vincerà comunque una Champions League, da non protagonista e senza segnare reti nella competizione.

Un fatto che è doveroso ricordare dell'esperienza del giocatore al Milan riguarda il sequestro della sorella, avvenuto ad ottobre 2006 a San Paolo e con una scarcerazione concretizzatasi solamente in marzo. Sicuramente a livello mentale la situazione di Ricardo Oliveira non era delle migliori e il difficile problema che si trovò ad affrontare può averlo condizionato. Ad ogni modo, il club rossonero a fine stagione trova nel Real Saragozza un acquirente che lo preleva in prestito oneroso (circa 2 milioni) con diritto di riscatto fissato a 11 milioni. In Spagna rinasce, seppur la squadra finisca nella Secunda Division. Viene riscattato e il Milan limita così le perdite su un investimento fallimentare. Segna 31 gol in 61 presenze fino al gennaio 2009, quando fa ritorno al Betis Siviglia e vi resta fino a luglio, quando decide di dire sì alla ricca offerta dell'Al-Jazira trasferendosi negli Emirati Arabi. In cinque anni ben 92 gol in 119 presenze, in mezzo un breve ritorno in prestito al San Paolo nel 2010 e nel 2013 il passaggio all'Al Wasl. Dal 2015 è tornato definitivamente in Brasile, dove milita nel Santos e sta segnando molti gol: 61 in 106 presenze. E' uno dei bomber più prolifici in patria, nonostante i suoi 36 anni.

La carriera di Ricardo Oliveira ha fatto registrare buoni numeri tutto sommato e solo l'esperienza al Milan può definirsi veramente fallimentare. Però ad alti livelli non si è mai imposto. Avrebbe potuto mettersi in gioco diversamente in Europa se non avesse accettato di andare negli Emirati Arabi, ma non è sempre facile rifiutare offerte ricche come quelle proveniente da quelle realtà. Adesso sembra intenzionato a concludere la propria carriera in Brasile, dove al Santos è uno dei leader e trascinatori di una squadra che dopo il ciclo vincente con Neymar e altri talenti ha avuto dei cali e sta cercando di tornare ai vertici.