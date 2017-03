Calciomercato Inter, insidia dalla Premier League per Schick

Nicola Lo Conte

29/03/2017 10:48

CALCIOMERCATO INTER SCHICK ARSENAL TOTTENHAM / Patrik Schick, al suo primo anno in Italia, ha favorevolmente impressionato tutti. Con la maglia della Sampdoria ha già segnato 9 reti (7 in campionato e 2 in coppa Italia) in 24 presenze, ma partendo soltanto sei volte da titolare. Il potenziale del 21enne ceco è notevole e non è un caso che su di lui si siano già scatenati gli appetiti di numerose big, sia del nostro campionato che europee. In estate, era stato cercato dalla Roma. I giallorossi avevano fiutato le qualità dell'attaccante, ma non erano stati veloci nel concretizzare l'affare con lo Sparta Praga, che, alla fine, lo aveva ceduto alla Samp.

Schick Inter, la minaccia arriva da Arsenal e Tottenham

Ora, il nome di Schick è già uno dei più caldi in vista del calciomercato estivo. Fino a pochi giorni fa, sembrava già poter essere il primo colpo in canna del calciomercato Inter: la valutazione di 25 milioni fatta dalla Sampdoria non è affatto inaccessibile e i contatti tra i due club sono già in corso da tempo. Ora, però, la situazione si è ingarbugliata: negli ultimi giorni si è segnalato un interesse piuttosto concreto della Juventus, con Paratici che starebbe cercando un clamoroso sorpasso ai danni dei rivali. Non solo. Dall'Inghilterra giungono ulteriori voci che non faranno piacere a Suning. Secondo il 'Daily Mail', quest'oggi Pavel Paska, agente di Schick, incontrerà a Londra sia Wenger, manager dell'Arsenal, che Steve Hitchen, capo degli osservatori del Tottenham. In Premier League le capacità di Schick non sono passate inosservate e si pianifica l'assalto. Ferrero si frega le mani, pensando alla possibile asta. L'Inter, che pensava di essere in vantaggio, guarda preoccupata la concorrenza. Bisogna accelerare, per non farsi soffiare il promettente attaccante doriano.