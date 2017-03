Calciomercato Udinese, futuro sospeso per tre tesserati

28/03/2017 11:10

CALCIOMERCATO UDINESE DELNERI / Posizione tranquilla in classifica per l'Udinese. Il club friulano può già iniziare a programmare la prossima stagione, anche se il futuro di tre tesserati resta ancora da definire. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', ad oggi Gigi Delneri non è ancora sicuro della sua permanenza, data la presenza di un'opzione nel suo contratto che può essere esercitata entro il 31 maggio. Quella sarà fondamentale anche per il futuro del ds Nereo Bonato e del difensore centrale Felipe. Ancora due mesi, quindi, per avere più certezze in casa Udinese.

M.D.A.