Calciomercato Roma, non solo Kessié a Pellegrini: aspettando Monchi... è già linea 'verde'!

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

28/03/2017 10:40

CALCIOMERCATO ROMA / Nella giornata di ieri, la notizia di calciomercato dell'incontro a Londra tra il presidente della Roma James Pallotta, il consulente Franco Baldini e l'attuale direttore sportivo del Siviglia Monchi ha aggiunto un ulteriore tassello al puzzle del calciomercato Roma estivo. Salvo clamorosi colpi di scena, sarà proprio il deus ex machina del mercato del Siviglia il futuro direttore sportivo giallorosso, pronto a raccogliere la simbolica eredità di Walter Sabatini dopo la parentesi Massara.

Sono diverse le similitudini tra Walter Sabatini e Monchi: entrambi amano scoprire giovani talenti sconosciuti e lanciarli nel grande calcio, garantendo ai propri club plusvalenze da record. In Spagna, Monchi è riuscito ad unire a questo modus operandi redditizio per le casse della società anche i successi sul campo. E Pallotta spera riuscirà a fare altrettanto nella Capitale.

Calciomercato Roma, da Pellegrini a Kessié: linea verde in casa giallorossa

La Roma, tradizionalmente, ha sempre puntato su giovani talenti e l'ormai imminente campagna trasferimenti estiva - seppur in attesa dell'annuncio dell'arrivo di Monchi - non sembra fare eccezione. Già a gennaio, la Roma ha provato ad acquistare dall'Atalanta Franck Kessié ma l'allenatore del club orobico Gasperini ha bloccato tutto non volendo rinunciare al giocatore a stagione in corso dopo aver già ceduto Gagliardini all'Inter. Il club giallorosso, però, non ha mai mollato la presa sul centrocampista ivoriano ed è pronto a portarlo nella Capitale in estate (concorrenza permettendo).

Sempre a centrocampo, la Roma non perde di vista Lorenzo Pellegrini. Sul calciatore del Sassuolo, pesa un diritto di riacquisto in favore della società giallorossa, che potrebbe tagliar fuori così la Juventus e gli altri club interessati al gioiello dell'Under 21, ieri in gol contro la Spagna. Il nome nuovo che spunta in orbita Roma è, invece, quello di Santiago Ascacibar, classe 1997 dell'Estudiantes paragonato in patria a Javier Mascherano e già nel mirino dell'Atletico Madrid e - non a caso - del Siviglia.

Nello stesso club argentino milita il difensore Juan Marcos Foyth, monitorato da Roma e Inter. Restando in difesa, alla Roma piace Rodrigo Caio ma non è stata ancora avviata alcuna trattativa per il difensore, fresco di rinnovo col San Paolo. Dal Siviglia, assieme a Monchi, potrebbe arrivare il centrale francese Clement Lenglet (classe 1995). In Italia, nel mirino della società giallorossa, c'è Kevin Bonifazi, classe 1996 attualmente alla Spal ma di proprietà del Torino e legato al club granata da un contratto (appena firmato) fino al 2022.

Infine, in attacco, occhi sul possibile vice Dzeko: sempre in Argentina, da non scartare la pista Sebastian Driussi in casa River Plate.