Calciomercato Fiorentina, nome nuovo per la fascia: Arias del PSV

27/03/2017 23:58

CALCIOMERCATO FIORENTINA/ In attesa di capire chi sarà il tecnico della Fiorentina nella prossima stagione, con la panchina di Paulo Sousa 'minacciata' da Eusebio Di Francesco, i dirigenti viola si muovono già per programmare le mosse in entrata del calciomercato estivo. Una delle prime caselle da riempire per i gigliati, è quella della fascia destra di difesa, soprattutto se nel campionato 2017/2018 si passerà definitivamente ad una retroguardia a quattro. Il rinforzo ideale, in questo senso, sarebbe Santiago Arias, terzino destro colombiano classe 1992 che tanto bene sta facendo con la maglia del PSV Eindhoven.

Calciomercato Fiorentina, spunta Arias per la fascia destra

Arias è un laterale difensivo con i fiocchi: è bravo tanto ad offendere quanto a difendere, due doti sempre più rare nei terzini moderni. Per questo, il valore attuale del suo cartellino è destinato a salire oltre gli attuali 6 milioni di euro. Portarlo in Italia sarebbe davvero un colpaccio per il calciomercato Fiorentina, una società che cercherà di rilanciare le proprie ambizioni europee nella prossima stagione. Un assist ai viola, è già arrivato dalla compagna di Arias che ha manifestato tutto il suo amore per Firenze con una foto postata su 'Instagram'. Il lavoro dei dirigenti potrebbe essere già a metà dell'opera: una volta covinta la sua dolce metà di Arias, la trattativa sarebbe in discesa, concorrenti permettendo.

S.F.