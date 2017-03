Serie B, LA MOVIOLA: manca un rigore al Verona contro il Pisa

Marco Orrù

27/03/2017 15:24

SERIE B MOVIOLA/ Ecco i diversi episodi da moviola della 32^giornata del campionato di Serie B, evidenziati da Calciomercato.it. Il turno di news serie B si è concluso ieri col posticipo delle 20,30 tra Bari e Novara. Cominciamo quindi da qui. Al 28’Mantovani atterra Floro Flores in area novarese, il quale forse ha il torto di accentuare troppo la caduta. L'arbitro Pasqua (sei sconfitte e sei pareggi per il Bari nei dodici precedenti con lui) fa proseguire, tra le grandi proteste dei pugliesi, anche del tecnico Colantuono, che a fine partita poi ha detto: "Il rigore? Secondo me c'era. Non ce ne stanno dando uno in queste settimane. A velocità normale sembrava abbastanza evidente".

La moviola della 32^giornata di Serie B

A Chiavari era stata invece l'Entella a protestare per un gol annullato a Diaw. L'attaccante parte in posizione regolare al momento della battuta del calcio piazzato, ma c'è da capire se poco prima che la palla gli arrivi c'è un tocco di un suo compagno con la testa. Impercettibile, ma forse c'è. L'Entella segnerà comunque un paio di minuti dopo il gol del 2-1, quello decisivo per la vittoria. A Latina invece protestano i padroni di casa per un'espulsione troppo frettolosa di Corvia che interviene in maniera forse troppo energica sull'avversario, ma non meritando il rosso diretto, anche se poi l'attaccante romano protesta un po' troppo inguaiando la sua posizione in vista di una squalifica. Veniamo poi agli episodi più eclatanti del weekend. Nel big-match tra Spal e Frosinone, protestano tanto i padroni di casa per un rigore non concesso. L'episodio più lampante arriva nel secondo tempo, con i ciociari già in vantaggio per 2-0. Lazzari penetra in area dalla destra, supera Criviello che lo mette a terra con una spallata un po' troppo energica. L'esterno va a terra, si rialza e protesta vivacemente, venendo pure ammonito, una volta capito che il direttore di gara non gli ha fischiato il rigore. Ci poteva stare il penalty.

Passiamo poi alle grandi proteste del Verona, nel lunch match contro il Pisa delle 12,30. Il veleno è nella coda. Il Pisa aveva pareggiato da pochi minuti con Tabanelli il gol di Siligardi nel primo tempo e si apprestava a difendere con tutte le sue forze il risultato, in una partita giunta ormai al 90'. I padroni di casa attaccano in massa per cercare il gol del vantaggio, quando Zaccagni entra in area di rigore, con Mannini che lo scaraventa a terra, uno spalla contro spalla più da rigore che no. Grandi proteste dei veneti, la panchina schizza in campo e alla fine l'arbitro ammonisce Bessa (diffidato) per proteste. A fine gara il centrale difensivo Lisuzzo ammette: “Il rigore per il Verona? Visto dal campo c'era”. Arrabbiatissimo anche il presidente del Verona Setti al termine: "Il rigore è netto. Gli arbitri quando vengono a Verona hanno paura ad essere 'cazzuti'. Le partite si vincono anche così, con episodi simili. Non ce l'ho con gli arbitri, ma un po' più di personalità ci vorrebbe".

Infine, torniamo indietro di due giorni a uno dei due anticipi del sabato tra Benevento e Trapani. I siciliani usufruiscono di due rigori concessi dall'arbitro Mainardi, ma se il secondo sembra starci di più, è il primo a generare grandi proteste dei sanniti. Chibsah, infatti, tocca prima la palla e poi Coronado, che si lascia cadere facilmente traendo in inganno il direttore di gara. E' il rigore che sblocca il match e che poi per il Trapani risulterà fondamentale per la vittoria finale.