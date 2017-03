27/03/2017 10:10

CALCIOMERCATO SERIE A / Tradizionale appuntamento con le news di Calciomercato.it: come ogni giorno la nostra redazione vi offre gli aggiornamenti sulle ultime notizie provenienti dal mondo del calciomercato Serie A: da Lamela a Donnarumma passando per Lenglet, seguito in passato dalla Juventus, Aubameyang e non solo.

M.R.

GUARDA IL VIDEO