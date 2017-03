Panchina d'Oro, Ulivieri: "Sarri e Allegri in ballottaggio"

25/03/2017 22:04

PANCHINA D'ORO SARRI ALLEGRI / Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, ha parlato del riconoscimento della Panchina d'Oro che sarà assegnato lunedì: "Sarri e Allegri sono in ballottaggio. Ne approfitteremo per affrontare alcuni temi - spiega a 'Radio Marte' - Noi come allenatori abbiamo un problema con la classe arbitrale e sicuramente dobbiamo affrontare tale problematica. Possiamo fare meglio, così come nella comunicazione con i giornalisti. Ranieri? Racconterà la sua esperienza al Leicester. Le date della serie A? Vedremo se sarà possibile conciliare le date con le esigenze della nazionale. Credo che per i Mondiali si possa fare un sacrificio. Football Leader? E’ un bell’appuntamento che si rinnova".

M.D.A.