Roma, Dzeko: "Difficile competere con la Juve, ha speso 150 milioni"

25/03/2017 19:38

NEWS ROMA DZEKO / A caccia del secondo posto. Direttamente dalla Bosnia, dove è impegnato in Nazionale. l'attaccante della Roma Edin Dzeko ha parlato del suo momento e della stagione ai microfoni del portale 'Klix.ba': "Quando sfuma un obiettivo è empre una delusione, per il club e per i tanti nostri tifosi, ma la stagione non è ancora finita. L'unica cosa negativa è che ora siamo usciti dall'Europa League, mentre volevamo arrivare fino in fondo - spiega il bosniaco - Mancano ancora tante partite alla fine della stagione e dovremo essere concentrati al massimo per cercare di vincerle tutte. Poi, alla fine, vedremo dove saremo arrivati. Champions? Ci spero, è un obiettivo che la Roma può raggiungere. Competere con la Juventus è difficile, loro hanno investito più di 150 milioni di euro per nuovi giocatori, mentre noi sfortunatamente non l'abbiamo fatto. Credo però che i risultati attuali sono abbastanza positivi, l'obiettivo è giocare la Champions League l'anno prossimo".

L.P.