Italia-Albania, De Rossi avverte la Spagna: "Adesso stiamo bene. Verratti? Il più forte"

24/03/2017 23:15

ITALIA ALBANIA DE ROSSI / Venti gol, come Paolo Rossi, e ad una sola presenza da Dino Zoff. Numeri da paura per Daniele De Rossi, che a Palermo con la Nazionale si trasforma. "Felice coincidenza, ogni volta che vengo qui con la Nazionale segno - racconta al termine di Italia-Albania ai microfoni di 'Rai Sport' - Questa città merita grande calcio e se magari non riesce a trovarlo con la squadra del cuore è bello che lo trovino con la Nazionale. Altrove magari c'è meno affetto, qui sono sempre incredibili. Il clima tra noi e gli albanesi è sempre stato corretto, non so cosa abbia scaturito quel lancio di petardi. Si è concluso nel migliore dei modi, ma dispiace perché non danno una bella immagine neanche del loro paese che è nostro amico. Possibilità di vincere con la Spagna? Adesso noi stiamo bene, l'atteggiamento è di quelli giusti. Gli albanesi sembrano inferiori, ma non è così. Chi viene qui ha capito che c'è un gruppo serio. Gli impegni della Nazionale vanno affrontati con senso di responsabilità. C'è sempre grande partecipazione dei più giovani, l'ambiente è sempre positivo. Verratti? È sempre facile giocare con i giocatori bravi, e lui è il più bravo. Mi trovo bene".

L.P.