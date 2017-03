Roma, Totti scherza a 'Edicola Fiore': "Io in panchina? Tanto sono abituato!"

24/03/2017 08:38

TOTTI FIORELLO / Il capitano della Roma Francesco Totti è stato ospite della trasmissione 'Edicola Fiore', condotta da Fiorello e Stefano Meloccaro. Il calciatore giallorosso si è cimentato nei panni del regista e, alla frase di Fiorello "Puoi lasciare il ruolo da regista e fare il vecchio in panchina qui con noi", ha risposto scherzando: "Tanto sono abituato!". Poi, il botta e risposta:

"Conosci la Raggi"

"No, ancora non la conosco"

"Ti manca la Nazionale?"

"Sì"

"Un pronostico per la sfida tra Italia e Albania?"

"Vince l'Italia 2-0, gol di Belotti e De Rossi"

"Millesima partita di Buffon..."

"Eh beh, tanti auguri!"

"Quanti gol gli hai fatto?"

"Tra i 10 e i 15, ma non solo alla Juventus, stava anche al Parma".

"Dove tireresti un rigore a Buffon?"

"Sui coj**i (ride n.d.r.)".

"Sei a lavoro per il quarto figlio?"

"Ancora no, tra un po' cominciano i lavori da parte mia ma non so dall'altra parte... (ride, n.d.r."

S.D.