Napoli, infortunio Reina: il comunicato UFFICIALE

NAPOLI REINA INFORTUNIO / Come preannunciato, Reina è ritornato a Napoli dopo l'infortunio patito nel ritiro della nazionale spagnola. Il portiere azzurro si è sottoposto agli esami clinici di rito. Il club partenopeo ha diramato un comunicato ufficiale in merito. "Il portiere azzurro, appena rientrato, si è sottoposto ad esami clinici, risonanza magnetica ed ecografia, che hanno rilevato un'elongazione del muscolo soleo destro. Reina nei prossimi giorni seguirà una tabella di lavoro personalizzata per poi sottoporsi mercoledì prossimo a nuovi controlli". Bisognerà dunque attendere la prossima settimana per sapere se l'estremo difensore sarà disponibile per il doppio match con la Juventus.

N.L.C.