Qualificazioni Mondiali, Lippi torna in corsa con la Cina. Uzbekistan ko

23/03/2017 17:11

QUALIFICAZIONI MONDIALI / Cinque partite nel nostro pomeriggio valide per la Qualificazioni al Mondiale di Russia 2018. Nel gruppo A asiatico ko a sorpresa della Corea del Sud contro la Cina di Marcello Lippi, che adesso si rimette in corsa anche per il terzo posto e lo spareggio. Nello stesso girone anche la vittoria della Siria contro l'Uzbekistan in attesa di Qatar-Iran. Nel gruppo B successo esterno dell'Arabia Saudita per 3-0 contro la Thailandia e pareggio in Iraq-Australia, aspettando il verdetto di EAU-Giappone.

Cina-Corea del Sud 1-0

Iraq-Australia 1-1

Siria-Uzbekistan 1-0

Thailandia-Arabia Saudita 0-3