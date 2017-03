23/03/2017 15:08

BARCELLONA KLUIVERT FIGLIO / Ha da poco segnato il suo primo gol tra i professionisti, ma Justin Kluivert sogna già davvero in grande. Il talento dell'Ajax e figlio dell'ex attaccante Patrick Kluivert (passato anche in Italia con la maglia del Milan) ha dichiarato in un'intervista a 'goal.com': "Il mio sogno è il Barcellona, ma anche il campionato inglese mi intriga. Tra sette anni dove mi vedo? Spero nel Barça!".

O.P.