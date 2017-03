Calciomercato Chievo, Radovanovic: "Il mio futuro è qui"

23/03/2017 10:01

CALCIOMERCATO CHIEVO RADOVANOVIC / Ivan Radovanovic giura amore a Verona ed al Chievo. In una intervista al 'Corriere di Verona' il centrocampista serbo ha dichiarato che "la mia maturità come giocatore ma anche come uomo, padre e marito è avvenuta qui e qui ho comprato casa. Amo la Serbia, ma il mio futuro è a Verona. Quando ero al Pisa con Ventura, invece, pensai di tornare in patria: club in crisi, niente stipendi, ero solo e nessuno parlava la mia lingua. Poi nel 2013 è arrivato il Chievo che mi ha dato la fiducia che cercavo".

M.R.