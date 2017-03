22/03/2017 20:27

CALCIOMERCATO IAPICHINO PESCARA SIENA / Salto di categoria in vista per Dennis Iapichino. Il calciatore in forza al Siena - secondo quanto riportato da 'GazzaMercato' - sarebbe finito nel mirino del Pescara. Il club di serie A non è l'unico sulle sue tracce: lo svizzero piace anche al Novara.

M.S.