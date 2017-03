Calciomercato Roma, sfida a Inter e Juventus per Muriel

22/03/2017 20:16

MERCATO ROMA MURIEL SAMPDORIA / C'è anche la Roma sulle tracce di Luis Muriel. L'attaccante colombiano, che tanto bene sta facendo con la maglia della Sampdoria, come riporta 'GazzaMercato', è seguito dai principali club italiani. Tra i più interessati ci sarebbe la squadra giallorossa. Il calciatore piace anche all'estero, con l'Atletico Madrid pronto a portarlo in Spagna. Nei giorni scorsi Muriel è stato accostato anche a Juventus e Inter. Per strapparlo alla Sampdoria serviranno 28 milioni di euro della clausola rescissoria.

M.S.