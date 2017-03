Real Madrid, parte l'assalto all'ex Fiorentina

22/03/2017 18:05

REAL MADRID ALONSO - Non solo Alex Sandro. E' caccia ad un terzino sinistro per il Real Madrid in vista della prossima estate. Stando al quotidiano 'Marca', anche l'ex laterale della Fiorentina adesso al Chelsea starebbe stuzzicando la fantasia del club campione d'Europa. Lo spagnolo, cresciuto proprio nelle giovanili del Real, è diventato presto un punto fisso dei 'Blues' di Conte e la scorsa estate ha firmato un contratto fino al 2021, con la Fiorentina che incassò circa 25 milioni di euro.



G.M.