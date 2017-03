Calciomercato Roma, Vocalelli: "Spalletti tergiversa e guarda altrove. Alla Juventus..."

22/03/2017 13:39

CALCIOMERCATO ROMA SPALLETTI VOCALELLI / Si torna a parlare del futuro di Spalletti, non certo della propria permanenza a Roma. In merito a tale scenario si è espresso il direttore del 'Corriere dello Sport', Vocalelli, intervenuto a 'ReteSport': "A Roma le parti si sono rovesciate ed è ora l'allenatore a farsi pregare per restare".

INTER - "Se in casa Inter non dovessero confermare la fiducia a Pioli, sarà soltanto per andare alla ricerca di un allenatore top, che sia Conte o Simeone, non Spalletti".

JUVENTUS - "Qualora Spalletti dovesse restare alla Roma, sarebbe perché non è riuscito a trovare qualcosa di meglio. Tergiversa nella speranza di capire cosa possa accadere altrove. Juventus? Dovesse andare a Torino avrebbe un atteggiamento differente. La Roma dovrebe invitarlo a parlare meno della stampa".

L.I.