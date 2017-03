21/03/2017 17:53

GERMANIA UFFICIALE PODOLSKI / Si chiude un'era per la Germania. L'attaccante Lukas Podolski, ora al Galatasaray e 'promesso sposo' del Vissel Kobe in Giappone, ha annunciato che l'amichevole di domani contro l'Inghilterra sancirà la fine della sua carriera in nazionale. Dal suo esordio nel 2004, Podolski chiuderà con 130 presenze nella selezione maggiore e per l'occasione indosserà la fascia da capitano.



L.P.