Inter, rientrato l'allarme Medel: il comunicato UFFICIALE

21/03/2017 17:11

INTER INFORTUNIO MEDEL / Sospiro di sollievo per la nazionale cilena e soprattutto per l'Inter. Gary Medel, che nell'ultima sfida col Torino ha rimediato un risentimento ai flessori della coscia destra, si è sottoposto oggi ad esami strumentali in Cile che hanno dato esiti negativi. A comunicarlo è la società nerazzurra con una breve nota sul suo profilo Twitter. Medel, intanto, è già tornato a lavorare con il resto dei compagni in Nazionale.



L.P.