Milan, enigma closing: la caparra è bloccata

20/03/2017 17:52

MILAN CLOSING CAPARRA / Sarà una settimana importante per la cessione del Milan. In questi giorni si dovrebbe capire se la trattativa per l'acquisizione del club da parte di Ses possa effettivamente andare in porto. Questi sono, inoltre, i giorni dell'arrivo della terza caparra di 100 milioni. Proprio in merito ad essa, Carlo Festa, giornalista de 'Il Sole 24 Ore', ha dato degli aggiornamenti interessanti: i 100 milioni sarebbero attualmente fermi alle Isole Vergini Britanniche, vale a dire la stessa provenienza della seconda caparra. A finanziare i soldi non sarebbe però Huarong bensì la Bank of East Asia.

M.S.