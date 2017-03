VIDEO - Inter, Icardi in Nazionale: il sexy appello di April Summers

17/03/2017 20:41

INTER ICARDI NAZIONALE APRIL SUMMERS / Mauro Icardi e l'Argentina: un amore che non riesce ancora a sbocciare. L'attaccante dell'Inter nonostante i tanti gol non riesce a far breccia nel cuore del ct della Nazionale Bauza.

Il selezionatore dopo aver visto il video messaggio di April Summers potrebbe magari cambiare idea. La bella modella, tifosa dell'Inter, attraverso la propria pagina Instagram, ha lanciato un appello hot per far si che Icardi venga convocato. Impossibile non ascoltarla.

Guarda il VIDEO: