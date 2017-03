Juventus-Barcellona, Nedved: "Dobbiamo essere contenti e orgogliosi"

17/03/2017 12:33

CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS BARCELLONA / Non poteva andare peggio alla Juventus nel sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Eppure Pavel Nedved, presente a Nyon in qualità di rappresentante del club bianconero pensa positivo, convinto della forza della squadra di Allegri: "Il Barcellona è una delle squadre più famose al mondo, sarà una partita affascinante. Dovremo affrontare questa doppia sfida consapevoli del nostro valore. Non è importante se giocheremo o meno il ritorno a Torino, l'importante sarà arrivare ai due match al top della condizione. Se vogliamo andare avanti, dovremo fare qualcosina in più del solito. Comunque dobbiamo essere contenti - ha proseguito il vicepresidente della Juventus ai microfoni di 'Premium Sport' - essere qui in Champions League come unica squadra italiana mi rende orgoglioso, ma vorrei ci fossero anche altre perché Italia ne ha bisogno".

R.A.