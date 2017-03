Ranking UEFA per Club: Juventus ancora al comando, scende il Napoli

Ranking Uefa per Club

Maurizio Russo

16/03/2017 13:02

RANKING UEFA CLUB / In attesa delle sfide di oggi degli ottavi di Europa League, la UEFA ha aggiornato il Ranking per Club. Nella classifica stagionale, la Juventus si conferma al primo posto, incalzato dall'Atletico Madrid che ha fallito il sorpasso non andando oltre il pareggio interno contro il Bayer Leverkusen. Completa il podio il Real Madrid, mentre l'exploit del Monaco vale al club del Principato l'undicesima posizione scavalcando tra le altre anche il Napoli, che è sceso al 14esimo posto.

CLASSIFICA STAGIONALE:

#1 - JUVENTUS

#2 - Atletico Madrid

#3 - Real Madrid

#4 - Barcellona

#5 - Bayern Monaco

#6 - Borussia Dortmund

#7 - Leicester

#8 - Psg

#9 - Siviglia

#10 - Arsenal

#11 - Monaco

#12 - Bayer Leverkusen

#14 - NAPOLI



CLASSIFICA GENERALE:

#1 - Real Madrid

#2 - Bayern Monaco

#3 - Barcellona

#4 - Atletico Madrid

#5 - JUVENTUS

#6 - Psg

#7 - Borussia Dortmund

#8 - Siviglia

#9 - Benfica

#10 - Chelsea