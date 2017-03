Calciomercato Juventus, il Barcellona non molla Verratti

15/03/2017 11:30

CALCIOMERCATO JUVENTUS BARCELLONA VERRATTI / Continuano gli interessi delle 'big' europee per Marco Verratti. Il giovane regista italiano del PSG, ritenuto tra i migliori al mondo nel suo ruolo, non sta trascorrendo un buon periodo a Parigi. Dopo la scottante eliminazione dagli ottavi di finale di Champions League per mano del Barcellona, su di lui, come su altri compagni di squadra, sono piovute molte critiche. Così, sono riaffiorate le tante voci di calciomercato che da tempo lo accompagnano. Il calciatore in passato si è detto felice dell'ambizioso progetto parigino, ma quanto accaduto al 'Camp Nou' potrebbe portarlo a prendere decisioni diverse per il suo futuro. Verratti è da tempo un sogno del calciomercato Juventus, con i bianconeri sempre attenti ai campioni italiani. L'ex Pescara rappresenterebbe un acquisto di grande qualità per la mediana juventina, orfana delle geometrie di Andrea Pirlo. Tuttavia, l'affare è complicato non solo dalle cifre esose, ma anche dalla folta concorrenza. Proprio il Barcellona, infatti, avrebbe individuato in Verratti il giusto erede di Xavi e Iniesta.

Calciomercato Juventus, Barça attento su Verratti: servono più di 70 milioni

Come riporta 'Mundo Deportivo', il club blaugrana sta seguendo attentamente l'evoluzione della situazione del centrocampista. L'affare resta comunque difficile perché il PSG non è disposto a cederlo se non per una valutazione superiore ai 70 milioni di euro. Il Barça resta fortemente interessato, speranzoso di fare il colpo di mercato per aumentare la qualità della zona nevralgica.

Insieme ai catalani e i ai bianconeri, però, ci sono tante altre squadre sul calciatore. Verratti piace da tempo anche all'Inter, mentre all'estero ci hanno fatto un pensiero anche Manchester United, Bayern Monaco, Real Madrid e Chelsea. In estate potrebbe prospettarsi un'asta internazionale che farà lievitare di molto il prezzo del giocatore. In caso di addio ai francesi, quindi, sono molte le squadre pronte ad accogliere Marco Verratti.

M.D.A.